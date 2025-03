Football- Saudi Pro League : Papa Buteur, Comment Sadio Mané a célèbré la naissance de sa fille En marge de la 23ᵉ journée de la Saudi Pro League, Sadio Mané s’est illustré en inscrivant le troisième but de Al Nassr contre Al Kholood. Un but spécial pour l’attaquant sénégalais, qui a célébré d’une manière émouvante son nouveau rôle de père.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Mars 2025 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

D'après wiwsport.com, devenu papa jeudi dernier d’une adorable petite fille, l’attaquant sénégalais, qui compte désormais 7 buts en championnat, a célébré cet heureux événement d’une manière émouvante.



Après avoir trouvé le chemin des filets, l’ancien joueur de Liverpool a esquissé un geste tendre, berçant symboliquement son but comme on le ferait avec un nourrisson, un hommage à sa fille tout juste née.



Al Nassr mène au score et se dirige vers une victoire.



