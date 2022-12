Football : Vers une prolongation de contrat de Bamba Dieng à Marseille

Mais, d’après « Wiwsport », la donne a changé depuis. Déjà parce que le Colombien Luis Suarez est reparti en Espagne, mais aussi, parce que les relations entre Pablo Longoria et son agent se sont réchauffées.



Toutefois, des rumeurs continuent de circuler concernant un très éventuel intérêt du FC Séville de Jorge Sampaoli. Mais l’issue la plus probable est de voir Bamba Dieng rester cet hiver, et même, de prolonger son contrat prochainement.



Selon "La Provence", un rendez-vous est prévu dans le courant du mois de janvier entre le camp olympien et son agent, pour discuter d’une prolongation. Son contrat court actuellement jusqu’en juin 2024, nous dit « Wiwsport ».