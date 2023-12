Football : Youssouf Sabaly a repris l’entraînement collectif avec son club Alors qu’Aliou Cissé doit annoncer sa liste pour la CAN ce vendredi, Youssouf Sabaly a repris l’entraînement collectif avec le Real Betis.

Cette fois-ci, Youssouf Sabaly semble bien avoir le sens du timing. Absent des terrains depuis le mois de septembre dernier, le latéral droit du Real Betis a fait son retour à l’entraînement collectif avec son club ce jeudi 28 décembre. Un rayon de soleil bleu après plusieurs semaine de ciel bien gros pour l’ex-joueur de Bordeaux, signale wiwsport qui relaie l’info ;.



Le sélectionneur national Aliou Cissé va publier, ce vendredi en fin de matinée (10h), la liste des joueurs convoqués pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire et l’international sénégalais devrait donc bien y figurer, prédit wiwsport.



Ainsi, il participerait à sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations, lui qui était absent en 2022 pour cause de blessure.



