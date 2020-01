Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Forbes révèle son Classement 2020 des milliardaires africains (Top 20) Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)| Le magazine Forbes a révélé récemment sa liste de l’année 2020 des milliardaires africains. Lorsqu’on fait la somme des fortunes des milliardaires du continent africain, elle est estimée à 73,4 milliards de dollars selon Forbes, contre 68,7 milliards de dollars il y a un an, principalement en raison de la hausse des cours des actions.





Dans ce classement, le nigérian Aliko Dangote occupe la première place pour la neuvième année consécutive. Il est l’homme le plus riche d’Afrique avec une fortune estimée à 10,1 milliards de dollars, contre 10,3 milliards de dollars l’année dernière. Il faut dire que ses actions ont connu une légère baisse avec son Dangote Cement, sa plus grande entreprise. C’est depuis 2011 que Aliko Dangote occupe la première place des hommes d’affaires africains les plus riches du continent.





Si du côté de Dangote il y a eu une légère chute même s’il occupe toujours la première place, l’égyptien Nassef Sawiris a cependant été le plus grand gagnant de cette année. Sa fortune est passée à 8 milliards de dollars, contre 6,3 milliards de dollars l’an dernier. Il se classe désormais, pour la première fois, à la deuxième place des hommes les plus riches en Afrique. L’avantage le plus précieux de Sawiris est une participation de 5,7% dans Adidas d’une valeur d’un peu plus de 4 milliards de dollars. Ses actions sur la marque Adidas ont ajouté près de 1,5 milliard de dollars à sa fortune depuis janvier 2019.



Par ailleurs Nassef Sawiris détient une importante participation dans le producteur d’engrais OCI NV. L’année dernière, Nassef Sawiris et l’investisseur américain Wes Edens ont acheté la participation restante qu’ils ne possédaient pas déjà au Royaume-Uni au sein de l’équipe de Premier League Aston Villa Football Club.

Dans ce classement, le deuxième gagnant c’est le nigérian Abdulsamad Rabiu dont la fortune a connu une hausse évaluée à 3,1 milliards de dollars, contre 1,6 milliard il y a un an. En janvier, Abdulsamad Rabiu, possédait déjà une entreprise de ciment cotée en bourse, Cement Company of Northern Nigeria (CCNN).



En fin décembre 2019, Abdulsamad Rabiu avait une capitalisation boursière d’environ 600 millions de dollars. Il l’a ensuite fusionné avec Obu Cement, une autre entreprise qu’il possédait. Par la magie des marchés, l’entité issue du regroupement, BUA Cement Plc, cotée à la Bourse du Nigeria le 8 janvier 2020, vaut près de 3 fois ce que valaient les deux sociétés avant la fusion. Abdulsamad Rabiu détient 98% de la nouvelle société.

Strive Masiyiwa c’est le grand perdant des milliardaires zimbabwéens en raison nouveau dollar zimbabwéen. Comme l’indique Forbes, la décision du Zimbabwe en juin d’interdire toutes les devises étrangères et de n’utiliser uniquement que le dollar zimbabwéen a accéléré l’inflation et fait chuter la valeur du dollar nouvellement institué.



Cela, à son tour, a fait chuter les participations de Masiyiwa, en dollars américains, dans ses sociétés (la société de télécommunications Econet Wireless Zimbabwe et la société de banque mobile Cassava Smartech). Résultat: la fortune de Masiyiwa est tombée à 1,1 milliard de dollars, contre 2,3 milliards il y a un an, ce qui fait de lui le plus grand perdant de ce classement.

La fortune qui n’a pas beaucoup changé est celle d’Isabel dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique et l’une des deux seules femmes milliardaires sur le continent. Pour l’instant Forbes estime que sa fortune à 2,2 milliards de dollars.





Sur les 54 pays africains, huit abritent des milliardaires, il s’agit de : l’Égypte (5), l’Afrique du Sud (5), le Nigeria (4), le Maroc (2), l’Algérie (1), l’Angola (1), la Tanzanie (1), le Zimbabwe (1).



En 2011, les milliardaires étaient en Égypte 7), en Afrique du Sud (4), au Nigeria (2) et au Maroc (3).



Classement Forbes 2020 des milliardaires africains (Chiffres en milliards Usd)



Aliko Dangote (Nigeria) $10.1



Nassef Sawiris (Égypte) $8



Mike Adenuga (Nigeria) $7.7



Nicky Oppenheimer (Afrique du Sud) $7.7



Johann Rupert (Afrique du Sud) $6.5



Issad Rebrab (Algérie) $4.4



Mohamed Mansour (Égypte) $3.3



Abdulsamad Rabiu (Nigeria) $3.1



Naguib Sawiris (Égypte) $3



Patrice Motsepe (Afrique du Sud) $2.6



Koos Bekker (Afrique du Sud) $2.5



Yasseen Mansour (Égypte) $2.3



Isabel dos Santos (Angola) $2.2



Youssef Mansour (Égypte) $1.9



Aziz Akhannouch (Maroc) $1.7



Mohammed Dewji (Tanzanie) $1.6



Othman Benjelloun Maroc) $1.4



Michiel Le Roux (Afrique du Sud) $1.3



Strive Masiyiwa (Zimbabwe) $1.1



Folorunsho Alakija (Nigeria) $1



