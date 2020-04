Force Covid-19 : L’équipe du Général Ndiaye constituée

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

L’As dévoile la liste des probables fantassins du Général de division François Ndiaye qui a été nommé, par décret, président du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) prend forme.



L’Assemblée nationale, qui a déjà désigné ses représentants, a porté son choix sur les députés Seydou Diouf (BBY), Toussaint Manga (PDS), et El Hadj Issa Sall (non alignés).



Les syndicalistes ont choisi Mademba Sock (Unsas) et Lamine Fall (Cnts) pour les représenter.



Habib Sy et la pro Ousmane Sonko Yacine Fall ou Gnagna Touré vont représenter l’opposition. Mais, il y a un hic. Wade n’est pas en phase avec le choix porté sur Yacine Fall. Le pape du Sopi milite pour Gnagna Touré.



Oumar Diop, Mame Yacine Camara et Alassane Seck représentent la société civile. Birahim Seck du Forum civil a été aussi proposé, rapporte Les Échos qui signale que Moundiaye Cissé et Valdiodio Ndiaye ne sont pas intéressés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos