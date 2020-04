Force Covid-19: Un comité de gestion des fonds mis en place par Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, a pris, le 17 avril 2020, le décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19), appelé Force Covid-19.



Selon un communiqué du palais présidentiel, parvenu à Seneweb, ce comité est " composé de représentants de l'ensemble des forces vives de la nation. Cet organe institué auprès du président de la République, est un rouage essentiel d'une bonne gouvernance du Fonds Force Covid-19 ".



Il est chargé de suivre, de " façon proactive et inclusive ", l'ensemble des opérations menées par le Fonds et d'en rendre compte au président de la République, a en croire toujours la même source.



Qui précise dans la foulée qu'il sera présidé par une personnalité qui sera nommée incessamment, par décret.



Ledit comité comprend, outre six représentants du gouvernement à savoir trois représentants de l'Assemblée nationale (majorité parlementaire, opposition parlementaire, non-inscrits, deux représentants du Haut conseil des collectivités territoriales, deux représentants du Conseil économique, social et environnemental, deux (2) représentants des Associations d'élus territoriaux, six représentants des partis politiques (deux du pôle de la majorité présidentielle, deux du pôle de l'opposition parlementaire, deux du pôle des non-alignés).



On notera également la présence dans ce comité de trois représentants des organisations de la société civile, deux représentants des organisations patronales, deux représentants des organisations syndicales, deux représentants des associations de consommateurs.



Toutefois, précise le communiqué, " le comité pourra s'adjoindre, à l'occasion de ses rencontres, toute personne dont la participation est jugée utile ".



