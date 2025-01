Forêt classée de Thiès : Le rapport de la Cour des Comptes évoque l’installation irrégulière de la Société QVS

Pourtant, découvre-t-on, en vertu d’un protocole d’accord en date du 17 juin 2019, signé par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et approuvé par Monsieur Abdou Karim Sall, alors Ministre de l’Environnement et du Développement durable, une assiette foncière de 185 ha a été mise à la disposition à la Société Quality Vegetables Senegal (QVS), dans la forêt classée de Thiès, aux fins de mise en cultures, pour une durée de 25 ans.



En réponse à l’observation de la Cour, Monsieur Abdou Karim Sall, ancien Ministre chargé des Eaux et Forêts, justifie l’installation de QVS dans la forêt classée de Thiès, par la « nécessité d’impulser le développement agricole de notre pays ». 102 Le DEFCCS invoque aussi des motifs liés à la politique de développement agricole, pour expliquer l’octroi de cette assiette foncière à QVS.



Ainsi, il soutient également que « le site était manifestement dégradé avec un ravinement prononcé et l’avancée du front minier ». La Cour souligne que l’installation de fermes agroforestières dans le domaine classé, en plus d’être illégale, constitue une menace pour le patrimoine forestier.



La Cour invite le Ministre chargé des Eaux et Forêts, à faire cesser l’installation de fermes agroforestières dans le domaine forestier classé. Et le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, à veiller au respect par les exploitants de ces fermes agroforestières, des clauses des protocoles conclus avec la DEFCCS.











Source : Rapport Cour des Comptes