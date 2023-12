Forte baisse de 285% du résultat net de Oragroup S.A au 3ème trimestre 2023.

Ce rapport met en exergue un résultat net de -27,379 milliards FCFA contre +14,761 milliards FCFA au 30 septembre 2022. << Ce résultat est expliqué essentiellement par la baisse du résultat brut d’exploitation de 16% et la hausse du coût net du risque essentiellement sur quatre de nos filiales>>, a avancé la direction de Oragroup. Elle ajoute que les actions de recouvrement sur les trois prochains mois s’intensifient pour renouer avec la performance habituelle du groupe.



Quant au produit net bancaire (PNB), il a progressé de 3% à 171,620 milliards de FCFA contre 166,064 milliards de FCFA au 30 septembre 2022.



Les dépôts de la clientèle ont augmenté 12%, passant de 2784,240 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2022 à 3118,427 milliards de FCFA un an plus tard. Quant aux crédits nets à la clientèle, ils ont baissé de 4%, passant de 2237,329 milliards de FCFA au 30 septembre 2022 à 2151,329 milliards de FCFA au 30 septembre 2023.



Le résultat avant impôts a régressé de 226% à -24,140 milliards de FCFA contre 19,234 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2022.



Oumar Nourou

Le résultat net de la société Oragroup S.A, s’est nettement dégradé à l’issue du 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022, enregistrant une forte baisse de 285%, selon le rapport d’activité établi par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Forte-baisse-de-285-du-res...