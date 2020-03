Forte baisse du cours du pétrole: Son impact attendu au Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

L’épidémie du coronavirus devenue une pandémie a des conséquences négatives sur l’économie mondiale. Pour cause, le cours du pétrole a connu une très forte baisse, sous la barre des 30%. Une première depuis près de 30 ans.



Ce krach tirerait, en partie, son origine dans la crise sanitaire que traverse le monde entier avec l’apparition du Covid19 et la propagation du coronavirus dans les quatre coins du globe.

