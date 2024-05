Forte progression des importations du Sénégal, de 43,2 %, en 2022

Selon la Bceao qui donne l’information, l’évolution observée est expliquée par une augmentation de la demande intérieure et par des tensions inflationnistes. Les importations de l’ensemble des groupes de produits se sont ainsi orientées à la hausse, du fait des répercussions du conflit russo-ukrainien sur l’évolution des cours mondiaux des matières premières.



«Au titre de l’orientation géographique, le continent européen est demeuré le premier fournisseur du Sénégal. Sa part de marché s’est toutefois inscrite en retrait de 1,3 point de pourcentage pour s’établir à 47,0%, soit 3.547,9 milliards contre 2.607,3 milliards en 2021. Les importations en provenance du continent européen ont progressé de 36,1% en variation annuelle. La part de marché des pays de l’Union Européenne, premiers fournisseurs du Sénégal, s’est établie à 35,4% contre 33,7% en 2021 », informe la Bceao.



Les importations en provenance du continent européen sont composées essentiellement de produits pétroliers raffinés, de biens d’équipement ainsi que de produits pharmaceutiques. La France (9,2% ; 691,1 milliards) est le premier fournisseur du Sénégal, elle est suivie, entre autres, de l’Espagne (6,3% ; 477,5 milliards), de la Belgique (6,3% ; 473,8 milliards) et des Pays Bas (5,2% ; 398,3 milliards). Les importations en provenance du continent asiatique sont, quant à elles, ressorties à 2.469,4 milliards contre 1.610,0 milliards, soit une progression de 53,4% contre 44,9% l’année précédente.



Elles représentent 32,7% des importations totales contre 29,8% en 2021 et 24,6% en 2020. La progression rapide des parts de marché de l’Asie, attribuable principalement à la Chine (757,0 milliards contre 520,4 milliards) et à l’Inde (568,2 milliards et 383,7 milliards), permet à cette région de devenir le fournisseur le plus dynamique du Sénégal. La part de marché du continent africain s’est contractée de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 11,8% en 2022 (892,3 milliards contre 719,7 milliards l’année précédente). Les pays de la Cedeao ont fourni 8,0% (600,7 milliards) des acquisitions en provenance de l’étranger.



Selon la Bceao, la part des marchandises expédiées par les pays de l’Uemoa se situe, quant à elle, à 2,7% (202,9 milliards). S’agissant des approvisionnements fournis par les autres pays de la Cedeao, ils sont constitués en grande partie de pétrole brut, en provenance du Nigeria, principal fournisseur du Sénégal au sein de la communauté.

