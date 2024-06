Forum International Afrique développement (FIAD) 2024 : Casablanca au rythme de l’investissement

« Ici, on investit ! » C’est court, direct mais aussi riche dans le contenu par l’engagement qu’il induit. Mme Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique Développement, donne déjà le ton. « Ici, c’est chez-nous en Afrique », dit-elle, pour pointer l’axe du débat thème à l’ordre du jour du forum.

Pour être au service d’une Afrique qui avance, Mme Kadiri a, dans la foulée, fait d’importantes annonces sur les activités prévues pour « le rendez-vous incontournable des entreprises africaines et des décideurs politiques du continent. Ce rendez-vous (FIAD) organisé par Attijariwafa bank, à travers son Club Afrique développement, et soutenu par son actionnaire de référence, le fonds d’investissement privé panafricain Al Mada » est placé sous le haut patronage de sa Majesté le roi Mohamed VI.



Ainsi, elle signale que 2000 chefs d’entreprises et décideurs politiques de 30 pays du continent et des pays partenaires seront présents à Casablanca. A l’en croire 4000 rendez-vous d’affaires sont programmés pour le compte de cette édition placée sous le signe l’investissement.



« Ici, on investit ! » est le thème de cette année. Et la directrice du Club Afrique développement explique le choix de ce thème pour 3 raisons au moins :



D’’abord « Parce qu’, ici, à Casablanca, c’est chez-nous en Afrique ». Ensuite souligne-t- elle, l’importance de « la jeunesse, première force démographique de ce continent, si riche, pour la création d’emplois, la construction de nos sociétés, d’une part, et d’autre part, pour contribuer à renforcer des corridors d’affaires et aussi multiculturels pour être au service d’une Afrique qui avance », l’investissement est essentiel.



Enfin, la nouveauté pour cette édition est la mise en place d’un pavillon dédié à la Zone libre-échanges continentale africaine (Zlecaf) animé par le secrétariat de la Zlecaf pour donner des informations de première main aux entreprises et les accompagner sur les modalités pour développer leurs opportunités à l’échelle du continent.



Mieux, il y aura aussi un espace sur l’Initiative Royale Afrique Atlantique pour exposer un certain nombre de projets structurants qui sont « porteurs d’une vision civilisationnelle de premier ordre ». Sans oublier le marché de l’investissement où 11 pays seront à l’honneur.

Le sénégalais du nom de Papa Ibrahima Tall,directeur général de SODAAC, une entreprise sénégalaise qui s’active en même temps dans l’agroalimentaire, les matériaux de construction, l’import-export commence à sélectionner les activités qui attirent son attention déjà sur le chemin de Casablanca, où il va résider durant les quatre jours que dure de l’événement. Il est plus intéressé par les activités qui concernent la logistique, les Bâtiments et travaux publics (Btp) et l’agroalimentaire.



« Nous cherchons des partenaires solides pour développer nos activités dans les secteurs de la logistique et les travaux publics », confie-t-il. Son entreprise cherche à rencontrer des partenaires pour la « fourniture de camions 12 roues, des engins entre autres ».



« Nous cherchons aussi des partenaires dans le cadre de l'exploitation de flotte », dit-il. Il s’agit selon lui , de « mettre leur expertise au profit de partenaires pour la gestion et l’exploitation de leurs camions dans les secteurs de la distribution et de la logistique ».

Source : La septième édition du Forum international Afrique développement (Fiad 2024) qui se tient les 27 et 28 juin est assurément bien partie. Si l'on en juge par l'engouement enregistré au niveau de l'aéroport Mohamed V de Casablanca, avec l'arrivée de nombreuses délégations de haut niveau augure d'un succès mémorable. Cela, témoigne de l'intérêt que les participants, venus de tous horizons, accordent à cet événement de niveau international, mais surtout au thème du forum de cette année qui va porter sur l'investissement.

