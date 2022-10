Forum Paix et sécurité en Afrique : Aïssata Tall Sall et ses supporters

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 12:17 | | 1 commentaire(s)|

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aïssata Tall Sall, dont le ministère est le maître d’œuvre de la 8ème édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique n’a pas fait les choses en petit. Bien visible au premier rang des ministres et autres autorités de l’Etat, l’ancienne militante socialiste, même si elle n’a pas pris la parole, s’est fortement distinguée, hier, au premier jour du forum. Alors que tous les invités, participants et journalistes étaient à table au niveau des différents espaces transformés en restaurant, des jeunes habillés en blanc avec l’effigie de Macky Sall chantaient et dansaient derrière la ministre connue pour sa manière bien particulière de bien nouer le foulard sur la tête.



Selon LeTémojn, ces jeunes filles et garçons entonnaient une chanson bien connue des Sénégalais intitulée ‘’Bodio Bodio yi» attirant le regard et l’attention des convives. Dans la salle, ces supporters de Aïssata Tall Sall avaient aussi pour rôle de scander des chansons à la gloire de Macky Sall à chaque fois que le nom de ce dernier était prononcé par l’un des MC. De son côté, voulant montrer sa présence et son importance dans l’organisation, la ministre est passée saluer et souhaiter bon appétit à tous ceux qui étaient en train de prendre tranquillement du bon « thiébou dieune » comme pour marquer sa présence.

Ndèye Fatou Kébé