Forum de Djibouti : Succès de la première édition, selon les organisateurs

Selon un communiqué de presse, décrivant le Forum comme un « succès retentissant », le Dr. Slim Feriani, Pdg du Fonds souverain de Djibouti (Fsd), a noté qu'il y avait « un intérêt évident, important et croissant pour Djibouti ».



Dr Feriani a signé un protocole d'accord avec Tamini Insurance, qui fait partie de l'influent Salaam Group, un conglomérat financier de premier plan à Djibouti. Le Pdg de Tamini Insurance, M.Mohamed Bahdon, a annoncé qu'en vertu de cet accord, ses clients - qui sont plus de 4 000 - auront désormais accès à «Inclufin » la première plateforme de crowdfunding de Djibouti. Les clients pourront investir dans des projets entrepreneuriaux à impact social tout en bénéficiant d'un retour sur leur épargne. « C'est une opportunité pour nos clients d'investir dans des entreprises prometteuses, y compris des startups et des Pme, et de contribuer à l'avenir économique et social du pays », a-t-il déclaré.



La présence de Wingu et de Paix permet à Djibouti d'atteindre une masse critique en matière de centres de données et accélère ses ambitions de devenir un pivot de l'économie numérique. Selon la même source, un accord a également été signé entre Paix Data Centres et le Fsd pour établir un centre de données à la pointe de la technologie, neutre en termes de Cloud et d'opérateurs, dans le pays. Cet accord introduit un nouvel acteur dans le secteur des centres de données de Djibouti, qui n'accueille actuellement que Wingu, et devrait apporter des avantages aux clients en termes d'innovation, de prix et de fiabilité. L'installation, appelée Jib1, comprendra 4645 mètres carrés d'espace utilisable net et offrira jusqu'à 5 mégawatts d'énergie. « L'investissement de Paix dans Jib1 le positionne au carrefour de la connectivité entre l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie », a déclaré Wouter van Hulten, Pdg de Paix.



« Le puissant centre de réseau créé par l'agrégation de plusieurs points d'atterrissage de câbles sous-marins connectés à des câbles terrestres fait de Djibouti une passerelle très attrayante.». Dr. Feriani s'est dit convaincu que le Forum de Djibouti a jeté les bases de futurs accords dans d'autres secteurs. Il a invité les partenaires internationaux à unir leurs forces avec le Fsd pour libérer le potentiel économique prometteur du pays.



« Pour atteindre notre objectif de doubler l'économie en quelques années seulement, une croissance constante de 7 % minimum est essentielle. Cet objectif peut être atteint grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et à la diversification de l'économie ».



Le Forum comprenait des panels sur des sujets variés comme les ports, la logistique, la technologie, la connectivité, l'énergie, le tourisme, les services financiers et l'agro-industrie. Il a favorisé des discussions animées entre les économistes, les décideurs politiques et les investisseurs de premier plan sur l’économie de Djibouti et de l'Afrique. Sampawende Tapsoba, économiste à Afreximbank, a reconnu que ce pays de 1,12 million d'habitants était en plein essor.



« Djibouti croît plus rapidement que de nombreuses économies africaines et à des niveaux plus faibles de dette par rapport au Pib », a-t-il déclaré, soulignant que ces faibles niveaux de dette signifient que Djibouti a la marge de manœuvre fiscale nécessaire pour investir de manière significative dans les secteurs transformateurs de l'économie.



Adou Faye



Le premier Forum de Djibouti a rassemblé pendant deux jours près de 400 personnalités, dont des investisseurs institutionnels internationaux qui supervisent collectivement des actifs d'une valeur de 2 500 milliards de dollars.Source : https://www.lejecos.com/Forum-de-Djibouti-Succes-d...