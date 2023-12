Forum de Doha/ Investissements au Sénégal: Tête à tête du Président Sall avec l'Emir sur comment " construire des futurs communs"

Le Président Sall va développer le thème, « Systèmes économiques inclusifs pour une croissance durable ». Il a donne les exemples de politiques publiques au Sénégal qui favorisent la croissance et l’inclusion sociale comme le PSE avec la transformation structurelle de l’économie par des investissements massifs.



Il a aussi, insisté sur le capital humain, l’équité territoriale et la justice sociale, le PUDC, les Bourses de sécurité familiale, CMU ; DER/FJ, ciblant particulièrement les femmes et les jeunes qui constituent la composante majoritaire de la population.



Ainsi, il est revenu sur la nécessité au plan international, d'une gouvernance juste et équitable. En d'autres termes, réformer les règles d’accès au crédit, les critères de notation des agences d’évaluation, les instances décisionnelles comme la BM et le FMI ; lutter contre les pratiques fiscales abusives ; instaurer la justice climatique avec l'Emir et investissements au Sénégal et sur comment, " construire des futurs communs".