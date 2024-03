Forum des pays exportateurs de gaz : Le Sénégal devient membre observateur

« L’adhésion du Sénégal en tant que membre observateur au Gecf sera un catalyseur pour l’utilisation judicieuse de notre gaz naturel dans la réalisation de nos objectifs de développement, notamment à travers la stratégie Gas to Power. Cette stratégie qui vise à utiliser le gaz pour la production d’électricité, contribuera à l’accès universel à l’électricité d’ici 2026 et à la réduction des coûts de production, favorisant ainsi l’industrialisation de notre pays », lit-on dans le document.



Créé par accord intergouvernemental, le Gecf comptait 19 pays comprenant 12 pays membres (Algérie, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Iran, Libye, Nigéria, Qatar, Russie, Trinidad and Tobago, Émirats arabes unis, Venezuela) et 07 pays membres observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou). L’intégration du Sénégal en tant que membre observateur porte le nombre total de pays à 20.



Selon le communiqué, lors de cette réunion d’intégration tenue le 1er mars, le Sénégal a été représenté par le ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a transmis les salutations du Président de la République Macky Sall, ainsi que celles du peuple sénégalais. M. Diome a exprimé sa gratitude envers ses homologues pour la confiance accordée au Sénégal et pour cette opportunité majeure offerte à notre pays. Il a par ailleurs souligné l’importance pour le Sénégal de tirer profit des expériences des autres membres du Gecf en matière de production, de gestion des ressources gazières et de formation, dans ce secteur vital pour notre développement.



