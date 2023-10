Forum économique / Amadou Bâ, Premier ministre du Sénégal: "L'Afrique de l'Ouest offre de nombreuses opportunités économiques, mais..." Le Premier ministre du Sénégal, Amadou Bâ, a présidé la cérémonie d'ouverture du Forum économique commercial des investissements, entre le Sénégal et la Gambie, un événement co-organisé par l'Apix (Agence de promotion des investissements et des grands travaux) et Giepa (Agence de promotion des investissements de la Gambie). Lors de son discours d'ouverture, Amadou Bâ a souligné l'importance de renforcer les relations entre les deux nations et de promouvoir la coopération économique et le développement régional.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023

« La région de l'Afrique de l'Ouest offre de nombreuses opportunités économiques, mais elle est également confrontée à des défis significatifs, tels que la nécessité de renforcer la résilience économique, de diversifier les économies et de promouvoir la coopération régionale », a déclaré le Premier ministre, qui indique que ce forum représente une plateforme « précieuse, pour discuter de ces enjeux et collaborer pour trouver des solutions ».



Amadou Bâ a profité de cette tribune, pour souligner l'importance du secteur privé dans le développement économique. Car, il est le moteur de la croissance, de la création d'emplois et du développement durable. Le chef du gouvernement a encouragé vivement les entrepreneurs et les investisseurs des deux pays, à explorer des partenariats et des opportunités d'investissement, mutuellement bénéfiques.



A l’en croire, les deux pays se sont engagés à créer des cadres réglementaires transparents et prévisibles, à garantir la sécurité juridique et à promouvoir des politiques fiscales équitables, pour attirer les investisseurs. Le gouvernement sénégalais a également initié des projets structurants à fort impact, destinés à intéresser le secteur privé national et étranger, via un mécanisme de Partenariat public-privé.



Amadou Bâ s’est enfin engagé pour « un avenir de paix et de prospérité partagée, pour le Sénégal et la Gambie. Notre destin est inextricablement lié et notre coopération est essentielle pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à nous ».





