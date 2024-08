Forum sur la coopération numérique sino-africaine :Le ministre Alioune Sall décline les ambitions du Sénégal

«L’ambition du Sénégal est de suivre la trajectoire de la Chine, qui a multiplié par 13 son Pib par habitant en 25 ans grâce à une augmentation à 42% de la part de l’économie numérique en 2022 », a déclaré le ministre de la Communication. Il a souligné que l'Afrique et la Chine mettent ainsi en avant l'importance stratégique des Technologies de l'Information et de la Communication pour le développement économique et social. Selon Alioune Sall, la Chine, partenaire clé dans le développement de l’Afrique grâce à son soutien à l’agenda 2063 et l’exécution de 18 projets prioritaires dans l'économie numérique, a aidé à la réalisation de plusieurs projets majeurs en Afrique tels que : la construction du Centre de données de Diamniadio au Sénégal ; le projet de ville intelligente à Kigali, au Rwanda ; le satellite SDGSAT-1 ; l'Initiative de ceinture et de route numérique et la mise en place d'incubateurs technologiques.



Il a relevé que ces réalisations significatives dans le domaine du numérique sont en accord avec le nouveau référentiel « Projet » porté par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui engage le Sénégal dans une nouvelle ère de souveraineté. Il a expliqué que le référentiel «Projet » incarne l’ambition du Sénégal d’une transformation socio-économique inclusive et durable.



«Il vise à l’horizon 2050 à renforcer les infrastructures numériques, développer l’accès universel à l’internet très haut débit, implanter des industries numériques et des centres de recherche, assurer le transfert de compétences, encourager l'innovation technologique, et mettre un accent particulier sur la bonne gouvernance et la participation citoyenne pour un Sénégal souverain, juste et prospère », a fait savoir le ministre de la Communication.



Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall prend part depuis le 29 Juillet 2024 à Beijing en Chine au Forum sur la coopération numérique sino-africaine. Cette rencontre a servi de cadre à M. Sall pour décliner l'ambition du Sénégal dans ce domaine notamment en suivant la trajectoire de la Chine.

