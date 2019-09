Fouloum : L’eau, l’électricité et des routes, réclamées par les populations

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Septembre 2019 à 14:39 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Fouloum, village situé à 7 km de Mont-Rolland, réclament une meilleure considération des autorités étatiques. Leur village coupé de la zone, ces habitants n’ont pas d’eau ni d’électricité, encore moins, d’infrastructures routières.



Ainsi, ils appellent les autorités à les soutenir. « Le village est laissé en rade. L’école est là depuis 1981. Mais, elle n’évolue pas. A défaut d’électricité pose problème aux apprenants. Nous vivons le calvaire même, pour aller à Mont-Rolland. Il n’y a d’infrastructure routière, permettant de voyager tranquillement dans la zone. Il n’y a pas de route. Nous sommes 6 000 habitants ici, et rien n'est acquis pour avoir de meilleures conditions de vie », a protesté le porte-parole, Awa Lèye.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos