Foundiougne est un grenier économique Dans cet entretien qu'il a accordé à leral, le président du conseil départemental de Foundiougne est revenu sur ses réalisations après 5 ans de gestion.

Il est par ailleurs revenu dans cette interview sur la situation globale du département dans les secteurs de l'eau, l'électricité et surtout le volet social.

Selon Moustapha Mbaye, Foundiougne s'offre des perspectives économiques sûres avec la réalisation du port de Dakhonga et le pont qui va désenclaver définitivement la localité; des Iles du saloum au Loogue en passant par Niombato.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 03:50



