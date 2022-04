Foundiougne : un partenariat en gestation pour promouvoir le développement économique territorial Le conseil départemental de Foundiougne (ouest) et l’Association sénégalaise d’appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes (Asadic- Taatan) sont en train de chercher les voies et moyens d’une collaboration, pour promouvoir le développement économique territorial, nous a appris l’APS qui cite un responsable de ladite association.

‘’Nous sommes là, dans le cadre d’une future collaboration entre l’Asadic-Taatan et le conseil départemental de Foundiougne, pour voir comment promouvoir l’économie en termes d’insertion et d’innovation territoriale’’, a expliqué Amadou Diop Fall, le responsable du pôle accompagnement et partenariat de l’association.



Il s’entretenait avec l’APS au terme d’une réunion à laquelle ont pris part le secrétaire général du conseil départemental, Djibril Ndiaye, et le président de l’Asadic- Taatan, Oumar Wade. Amadou Diop Fall précise que cette rencontre était une prise de contact avec le conseil départemental de Foundiougne.



‘’Nous allons développer et structurer ensemble l’économie au niveau local, et nous appuyer sur les potentialités économiques du département’’, a-t-il promis. Selon M. Fall, les deux parties vont bientôt sceller un partenariat, pour dérouler des initiatives communes et relancer l’économie locale.



