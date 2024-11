Fourniture de services financiers innovants : Le Groupe Ecobank remporte un nombre record de 14 prix

Selon un communiqué de presse, ces prix constituent une nouvelle reconnaissance par les experts, de l'engagement inégalé de la Banque à proposer des services financiers innovants et une expérience clientèle de qualité supérieure à travers l'Afrique.



Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a indiqué à propos de ces distinctions : «Notre vocation panafricaine est de proposer des services financiers de premier ordre pour permettre aux Africain.e.s et aux entreprises africaines d'accéder aux ressources essentielles dont ils ont besoin pour se développer et prospérer. Remporter ces 14 prix est un exploit sans précédent dans le secteur bancaire africain et réaffirme la force de notre engagement sur le continent. Cela démontre également l'impact croissant et le succès de notre stratégie de croissance, transformation et rendements, qui place au premier plan notre clientèle et ses besoins en constante évolution. Nous continuons à tirer parti de la technologie et de toute l'étendue de notre expertise panafricaine pour accroître la valeur que nos client.e.s tirent de nos offres, tout en leur apportant une expérience inégalée à chaque point de contact, de sorte que nous devenions leur partenaire bancaire privilégié », a déclaré Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, à propos de ces distinctions.



Ecobank s’est vu décerner les 14 prix suivants :



Aux Euromoney Awards for Excellence 2024 :



· Meilleure Banque du Gabon - Ecobank Gabon

· Meilleure Banque du Ghana - Ecobank Ghana

· Meilleure Banque de Guinée - Ecobank Guinée

· Meilleure Banque de Sierra Leone - Ecobank Sierra Leone

· Meilleure Banque pour les PME au Ghana - Ecobank Ghana

· Meilleure Banque Digitale au Ghana - Ecobank Ghana



Aux Global Finance Best Bank Awards 2024 :



· Meilleure Banque du Bénin - Ecobank Bénin

· Meilleure Banque du Togo - Ecobank Togo



Aux Global Finance Best Investment Banks and Sustainable Finance Awards 2024 :



· Prix de la Finance Durable au Ghana - Ecobank Ghana



Aux Global Finance Transaction Banking Awards 2024 :



· Meilleure Banque pour la Gestion de trésorerie - Ecobank Transnational Incorporated

· Meilleure Banque pour les Paiements - Ecobank Transnational Incorporated

· Meilleures Solutions de Paiements Transfrontaliers pour les entreprises - Ecobank Transnational Incorporated

· Prix de la Gestion de trésorerie et de liquidité au Ghana - Ecobank Ghana

· Prix de la Gestion de trésorerie et de liquidité en Côte d’Ivoire - Ecobank Côte d’Ivoire



Selon le communiqué, les jurys de ces prix prestigieux ont évalué un large éventail de critères pour reconnaître les réalisations de Ecobank, notamment l'innovation, les résultats financiers et la solidité du modèle d'entreprise. Parmi les points forts, citons les services étendus de la Banque, son leadership numérique et la plateforme de paiement unique et unifiée qui transcende les frontières, améliorant ainsi l'accessibilité et la commodité pour la clientèle à travers l'Afrique.



Ces distinctions viennent consolider les succès de Ecobank après d'autres trophées obtenus en 2024, notamment celui de la Meilleure Banque pour les Pme en Afrique et celui de la Meilleure Banque de change au Nigeria lors des Global Finance Sme Bank Awards.

«Ecobank a reçu les trophées lors des cérémonies de remise des prix des Global Finance Best Investment Banks and Sustainable Finance Awards 2024 au Searcys at the Gherkin, à Londres, au Royaume-Uni, le 30 avril 2024 ; des Euromoney Awards for Excellence 2024 au Peninsula Hotel, à Londres, au Royaume-Uni, le 18 juillet 2024 ; des Global Finance Transaction Banking Awards 2024 à l'InterContinental à Pékin, en Chine, le 22 octobre ; et des Global Finance Best Banks Awards au National Press Club à Washington, D.C., aux États-Unis, le 26 octobre », lit-on dans le communiqué.

