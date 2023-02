Fraîchement rentré de l’Allemagne, un « Modou-Modou » se présente au Ter, avec un faux billet de 10 000 FCfa

Ce passager du Ter a-t-il voulu volontiers resquiller en usant de faux billets ? Fraîchement rentré de l’Allemagne, I. Kébé s’est présenté au Ter avec un faux billet de 10.000 FCfa.



Le mis en cause avait envoyé chez son ami cambiste, en lui remettant 50 euros (32 000 FCfa), pour lui faire un change.



Mais le cambiste lui aurait remis de faux billets de banque en Cfa, rapporte "Les Echos", qui donne l’information.



Ignorant qu’il détenait de faux billets, l’émigré a pris le Ter pour se rendre à Sébikotane. Mais on lui a notifié qu’il détenait de la fausse monnaie.



Il sera arrêté avant d’être déféré au parquet avec son cambiste. Jugés hier devant la barre du tribunal de Guédiawaye, ils ont été relaxés. Tous les deux ont soutenu qu’ils ignoraient d’où proviennent les faux billets et qu’ils ne savaient que c’était de faux billets.











Senenews