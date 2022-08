Frais de visas refusés : la lettre de réclame d’une organisation de défense marocaine des consommateurs Alors qu’au Sénégal, on se demande où vont ces millions de FCFA exigés come frais de visant, la Fédération marocaine des droits du consommateur, elle, a interpellé directement l’autorité consulaire de la France.

Dans une lettre en date du 17 août dernier adressée à l'ambassade de France, elle réclame le remboursement des frais de visas refusés.



La Fédération marocaine des droits du consommateur argue qu'un produit non livré ou inachevé doit faire l'objet d'un remboursement sans discussion.



Pour la société en charge de la collecte, elle lui a aussi signifié que l'ambassade n'a pas le droit de donner les documents à une tierce entreprise qui n'est pas dans les dispositions légales de garder ces documents personnels.



Ces interpellations, loin d’être un cas particulier, doivent être dupliquées dans d’autres pays africains. Au Sénégal, depuis des années, les candidats recalés se demandent où vont ces frais. Nos organisations de défense devraient s’inspirer de cette position de la fédération marocaine



