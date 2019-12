Franc CFA: la Directrice du FMI salue les réformes La directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi), Kristalina Georgieva salue la réforme du système du franc CFA, annoncée, hier, par les présidents Ouatarra et Macron.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Décembre 2019 à 07:57 | | 0 commentaire(s)|

«Je salue les réformes du système du franc CFA annoncées aujourd’hui à Abidjan par les présidents Ouattara et Macron. Elles constituent une étape essentielle dans la modernisation d’accords de longue date entre l’Union économique et monétaire ouest-africaine et la France", a-t-elle indiqué, samedi, dans une déclaration rendue publique.

«Les mesures annoncées s’appuient sur le bon bilan de l’Uemoa en matière de conduite de la politique monétaire et de gestion des réserves extérieures. Ces dernières années, l’Union a enregistré une faible inflation et une croissance économique forte, la situation des finances publiques s’est améliorée et le niveau des réserves de change a augmenté », a-t-elle souligné, ajoutant que «le Fmi se tient prêt à coopérer avec les autorités régionales en fonction des besoins ainsi qu’à appuyer la mise en œuvre de cette importante initiative ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos