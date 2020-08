Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici France-Brest : le vigile d’un bar demande à un client de mettre un masque, il lui donne deux coups de couteau Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 13:30 | | 0 commentaire(s)| Le vigile d’un bar situé à Brest (Finistère) aurait refusé l’entrée à un homme d’une trentaine d’années, qui ne portait pas de masque, vendredi 14 août 2020. Celui-ci serait revenu et aurait porté deux coups de couteau au vigile, qui a été transporté à l’hôpital.

Dans la nuit du vendredi 14 août 2020, vers minuit, un homme d’une trentaine d’années aurait donné deux coups de couteau au vigile d’un bar de Brest (Finistère), le Greenwich Café, situé sur le boulevard des Français-Libres.



L’homme s’était présenté quelques minutes plus tôt, sans masque. L’entrée lui avait donc été refusée. Il a quitté l’endroit puis serait revenu armé d’un couteau.



Le vigile opéré au niveau de l’œil

Il aurait donné deux coups de couteau au vigile, dont un au niveau de l’œil. La police s’est rapidement rendue sur place et a interpellé le suspect, connu des services de police. Il est actuellement en garde à vue. Le vigile a été transporté à l’hôpital et a dû subir une opération au niveau de son œil.

Ouest-France





Accueil Envoyer à un ami Partager