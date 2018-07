France-Croatie: la joie (pas du tout contenue) d'Emmanuel Macron COUPE DU MONDE - Coup de sifflet final. La France est championne du monde. Comme de nombreux Français, au stade, à la terrasse des cafés ou devant leur télévision, Emmanuel Macron a bondi de son siège sur le premier but, avant de célébrer le deuxième sacre des Bleus, vainqueurs de la Croatie sur le score de 4 à 2.



PARCE QUE C'EST NOTRE TROPHÉE!

Immortalisé, ce moment de joie lors du premier but offre une photo pour le moins impressionnante, le président de la République ne contenant pas (mais alors pas du tout) sa joie, tranchant avec les us et coutumes protocolaires des tribunes officielles.

Sitôt diffusée, cette photo a été abondamment relayée, commentée et détournée sur Twitter.



À noter que le chef de l'État a par la suite rendu visite aux Bleus dans leur vestiaire. L'occasion pour Emmanuel Macron, dans un style toujours aussi peu protocolaire, d'effectuer un dab avec Benjamin Mendy.



