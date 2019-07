'France Dégage' : « cela ne reflète pas le sentiment général des Sénégalais », selon S. E Christophe Bigot Une certaine aversion de Sénégalais quant à la présence accrue de sociétés françaises au Sénégal, est une réalité. Incarnée notamment par les mouvements ‘’France Dégage’’ et ‘’Auchan Dégage’’. Des positions qui attristent l’ambassadeur de France au Sénégal, S.E Christophe Bigot, qui arrive au terme de sa mission au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

« C’est un sentiment qui est tout à fait possible d’une société démocratique, où chacun peut exprimer son opinion, mais ce sentiment ne reflète pas, à mon avis, le sentiment général des Sénégalais », a déclaré, hier, Christophe Bigot dans l’émission Objection, repris par L’As.



Selon l’ambassadeur, le Sénégal s’honore d’une tradition de ‘’Téranga’’, d’accueil et de convivialité.



« C’est un avantage important pour le consommateur, qui peut accéder à des prix très bas toute l’année », a-t-il encore dit.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos