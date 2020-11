France: L'aide-soignante béninoise menacée d'expulsion aura un titre de séjour

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

"Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, se sont saisis de la situation de Mme Guinnou veuve Veyrat, aide-soignante exerçant en France, de nationalité béninoise et veuve d’un Français.



Soucieux de reconnaître l’engagement de celles et ceux qui participent au combat contre le covid, et compte tenu du travail assuré par Mme Guinnou veuve Veyrat dans un Ehpad (ndlr, Établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes), les ministres ont tenu à étudier ensemble son dossier hier. Ils ont décidé après examen approfondi et en relation avec le préfet de Savoie de proposer à Mme Guinnou veuve Veyrat un titre de séjour afin de lui permettre de rester en France et d’exercer son métier d’aide-soignante au sein de cet Ehpad ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos