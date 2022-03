Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici France : deux ministres, dont l’une accusée de harcèlement, quittent le gouvernement Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 14:03 | | 0 commentaire(s)| Selon une information communiquée samedi par l’Elysée, les ministres français Jacqueline Gourault, et Nathalie Elimas, quittent officiellement le gouvernement. Les deux femmes, occupaient respectivement le poste de ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et celui de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l’Education prioritaire.



Par ailleurs, le secrétaire d’Etat chargé de la ruralité, Joël Giraud est nommé ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, devenant ainsi le ministre de tutelle de Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, et du secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, qui travaillera conjointement auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et auprès du ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Ce léger remaniement ministériel, intervenu à cinq semaines du premier tour de l’élection présidentielle, est dû à la nomination de Jacqueline Gourault au Conseil Constitutionnel.

De son coté, la secrétaire d’Etat, Nathalie Elimas quitte l’exécutif français alors que des accusations de harcèlement au travail pèsent sur elle. Une enquête administrative a été diligentée pour établir les faits, informe l’agence Anadolu.

