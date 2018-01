Françoise Hélène Gaye implore l'aide de Me Wade pour faire sortir Assane Diouf de prison

"Please papa Abdoulaye Wade, il faut aider Assane Diouf! Il faut l'aider ne serait-ce que pour l'amour et l'affection qu'il te portait… Macky Sall le jugement dernier n'existe donc pas pour toi ???", a-t-elle écrit sur sa page Facebook.







