Frapp et les familles de détenus « politiques » appellent à un concert de casseroles

Samedi 26 Août 2023

Les responsables du front pour la résistance anti-impérialiste FRAPP France dégage et les familles de détenus « politiques » ne vont rester les bras croisés après la décision du préfet de Dakar d’interdire leur manifestation initialement prévue ce samedi 26 aout de 15 heures à 19 heures, au terrain des Hlm Grand Yoff, sis en face du stade Léopold Sédar Senghor.



En effet, mentionne SudQuotidien, dans une publication partagée sur la plateforme x (ex-tweeter), El Hadj Malick Ndiaye, chargé de la communication du parti Pastef dissout par décret présidentiel du 31 juillet dernier, ils appellent à « faire du bruit pour la justice et la démocratie ». « La plateforme « Le Chemin de la Libération » fidèle à son engagement pour les manifestations pacifiques pour la libération des détenus politiques, appelle tous les Sénégalais à se joindre aux concerts de casseroles organisés partout au Sénégal et dans la diaspora, le samedi 26 août, à partir de 20h », a-t-il lancé dans cette publication.

Ndèye Fatou Kébé