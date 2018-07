Fraude au Bac 2017 : Deux ans de prison et 18 millions FCfa d'amende pour le professeur Abdoulaye Ndour de Yalla Suurën

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018 à 15:51 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Ndour, professeur de français au collège Yalla Suurën, a écopé de deux (2) ans d’emprisonnement ferme, ce jeudi, dans l’affaire des fuites au Baccalauréat de 2017.



En plus de cette condamnation, il doit payer une amende de 18 millions de francs Cfa. Son avocat, Me Ousmane Thiam conteste la décision du tribunal et annonce qu’il va faire appel.



«Nous estimons que notre client n’est pas l’auteur des faits d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux qui lui sont reprochés. Il n’y a aucune preuve attestant sa culpabilité. Comme le jugement n’est pas encore définitif, nous allons attaquer la décision devant la Cour d’appel de Dakar afin qu’elle soit infirmée. On l’a condamné sur la base de simples déclarations de certains prévenus. Nous allons poursuivre le combat pour le tirer d’affaire. On espérait la relaxe mais, le juge en a décidé autrement», a regretté Me Thiam.



Kady FATY, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook