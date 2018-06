Fraude au Bac 2017 : Le procès encore renvoyé au 21 juin prochain

Prévu aujourd’hui, vendredi 8 juin en audience spéciale, le procès des auteurs présumés des fuites des épreuves du baccalauréat 2017 a été encore renvoyé jusqu’au 21 juin prochain. Ce second renvoi après celui 24 mai dernier, est motivé par la non-comparution d’un des prévenus du nom de Pape Omar Mboup. Une quarantaine de personnes dont des fonctionnaires, élèves et des étudiants sont jugés pour association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d’avantages matériels indus, blanchiment et complicité.

Les trois témoins cités en l’occurrence Alain Christian Bassène, Bocar Traoré, Bakhoum Diakham (Directeur de l’Office du Bac au moment des faits), n’ont également pas répondu présent à l’appel du président de la séance Maguette Diop.













Kady FATY, Leral