Fraude au Bac 2017 : Seuls 7 prévenus sur les 39 ont été condamnés de 1 à 5 ans de prison ferme

Seuls 7 prévenus sur les 39 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement ferme de 1 an à 5 ans par le tribunal correctionnel de Dakar ce jeudi, pour association de malfaiteurs et fraude aux examens et concours 2017.



Le juge Maguette Diop a condamné le proviseur du lycée de Kahone Mamadou Djibril Dia à 5 ans d’emprisonnement ferme assortis d’une amende de 500 mille francs Cfa et la confiscation de tous ses biens. Quant aux trois professeurs Saliou Sarr, Pape Omar Mboup et Abdoulaye Ndour, ils ont écopé de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme. Cette même peine a été prononcée à l’encontre de Fatou Bakhoum, Baye Talla Diallo, et de Ndew Badiane.



Par ailleurs, il faut noter que le professeur de français au collège Yalla Suuren Abdoulaye Ndour a été condamné à payer 18 millions de FCFA à titre d’amende en plus de ses 2 ans d’emprisonnement ferme. D’après les éléments de l’enquête, le prévenu vendait les épreuves jusqu’à 500 mille francs Cfa aux candidats.



Les 32 autres prévenus dont des élèves et des étudiants, ont écopé tous des peines de six mois et de deux ans assorties de sursis. Nous vous proposons leurs noms ci-dessous.



Il s’agit de Paul Baba Hamath Tall, Omar Dieng, Mariétou Saphir Ndoye, Pape Moussa Mbaye Ndiaye, Mame Ibrahima Ndiaye, Lamine Sow, Binta Ndiaye, Kheweu Guissé, Ama Codou Ndiaye, Djim Momar Cissé, Serigne Mbacké Niass, Mouhamadou Gueye, Abdoulaye Sène, Mandao Kassé, Seydou Amadou Diallo, Pape gora Seck, Djiamil Niang, Mame Diarra Niang, Malick Mouhamadou Diop, Mohamed Ka, Djibril Kébé, Abdel Ka Guiro Dame Lô, Adji Ndiaye, Diatta Diahaté, Mohamet Sarr, Mohamed Ben Abdallah Mbaye, Moussa Kane, Mohamed Kanté, Boubacar Diatta et Mohamed Ka.









Kady FATY, Leral.net