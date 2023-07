Fraude aux examens : Un directeur d’école et quatre élèves condamnés Arrêté pour fraude aux examens, Birane Diop a payé au prix de sa liberté son acte. Directeur d’école, il a écopé d’une peine de deux ans, dont quatre mois ferme de prison. Les quatre élèves qui détenaient les épreuves de sciences physiques déjà corrigées s’en sont tirés avec une amende ferme de 250 mille francs CFA

Vendredi dernier, au tribunal des flagrants délits de Dakar, la représentante du ministère public ne pouvait pas cacher sa déception, suite à l’attitude de Birane Diop. Directeur d’école, il a été mêlé à une rocambolesque histoire de triche durant les épreuves du baccalauréat de 2024.



Titulaire d’un Bac+3 en sciences, il a traité les épreuves de sciences physiques, avant de les balancer dans un groupe WhatsApp. Le deal a éclaté grâce à la vigilance d’un surveillant du lycée John F. Kennedy. Il a surpris l’élève Siny Diao en train de recopier la version corrigée de l’épreuve.



Interrogée, celle-ci renseigne qu’elle a obtenu le document auprès de Moussa Thiam, ancien élève de l’établissement où officie Birane Diop. Elle ajoute avoir partagé le corrigé avec ses cop revenus Mbaye Guèye Barry, Sokhna Aïssatou Diop, Oumou Sogue Hanne et Ndèye Rokhaya Niang.



A la barre, bien qu’étant paniqués, car ignorant le sort qui leur est réservé, ils ont avoué avoir déboursé de l’argent avant d’obtenir le document.



‘’Nous avons cotisé 50 000 F CFA et j'ai donné 20 000 F CFA provenant de l'argent de mon transport’’, a confié Siny Diao qui en est à sa deuxième tentative aux épreuves du baccalauréat.



Quant au surveillant, il a dit ignorer les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte. ‘’Je l'ai fait, mais je sais que c'est un comportement irresponsable. Je n'en suis pas fier et je le regrette’’, a-t-il dit aux juges.



Malgré ses remords, le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre lui. À l’endroit des élèves, il a requis une peine de deux ans assortis du sursis. Les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour les prévenus.



Finalement, le tribunal, après avoir reconnu les comparants coupables, a condamné Birane Diop à deux ans, dont quatre mois ferme de prison et les élèves sont condamnés à payer une amende ferme de 250 mille francs CFA

EnQuete



