Fraude massive au Bac: Les collaborateurs de Babou Diakham libérés d'office

Les agents de l’Office du baccalauréat arrêtés à la suite de la fraude aux examens du baccalauréat 2017, hument l’air de liberté. Selon le quotidien Libération, l’enquête a révélé que ces derniers ne sont ni les auteurs les auteurs et encore moins les complices des fuites constatées en marge de cet examen. Tous les agents de l’Office du bac qui ont été impliqués dans cette affaire, ont ainsi bénéficié de non-lieu.



Pour rappel, dans cette affaire, 43 personnes ont été inculpés pour association de malfaiteurs, fraudes aux examens et concours et obtention frauduleuse d’avantages matériels indus et complicité. 17 d’entre elles ont été placées sous mandat de dépôt.











Libération