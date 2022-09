Frères «Touré-Kunda»: Hommage de Sixu Tidiane à Bassirou Ndiaye

Comme nous aimons beaucoup la verte Casamance, restons-y ! Cette fois-ci pour ouvrir une page nécrologique relative à la disparition de l’ancien joueur Bassirou Ndiaye du Casa Sport. Un digne fils de la Casamance qui a marqué la Coupe du Sénégal 1979 contre le grand Jaraaf de Dakar (2-0) avec un doublé historique. Justement, c’est un autre fils de la Casamance en l’occurrence Sixu Tidiane du Groupe « Touré-Kunda » qui a joint « Le Témoin » pour rendre un vibrant hommage à Bassirou Ndiaye.



De Paris (France), le célèbre chanteur Sixu Tidiane Touré dit avoir appris avec beaucoup d’émotion et une grande tristesse le décès de Bassirou Ndiaye « Permettez-moi de saluer l’une des plus grandes légendes du Casa-Sport que je connaissais personnellement. Les performances d’un homme ouvert, généreux et patriotique restent inégalées jusqu’à ce jour et feront éternellement partie de l’histoire de la Coupe du Sénégal de football. Si le Casa-Sport est devenu l’équipe fanion de la Casamance respectée pour ses résultats sur le terrain et son identité culturelle, c’est grâce à ces grands joueurs du passé, comme Bassirou Ndiaye. Au nom des frères Touré, je présente mes condoléances à la famille éplorée, aux dirigeants du Casa-sports et au peuple sénégalais » s’est attristé Sixu Tidiane Touré depuis Paris (France) où il vit, informe LeTémoin.



Rappelons-le, les frères Touré du Groupe « TouréKunda » ont marqué leur époque après avoir conquis l’Afrique et le reste monde dans les années 70 et 80. Originaires de la Casamance, ils ont également bercé notre adolescence à travers des méga-concerts de Tabaski et de Korité au stade Demba Diop où le défunt Bassirou Ndiaye avait réalisé son doublé.