Frites omelette farcie à la viande hachée

Ingredients

4 pommes de terre moyennes coupées en cube

entre 6 et 8 oeufs ( selon votre goût)

huile pour la friture

pour la farce:

100 gr de viande hachée ou moins

cumin, et sel

1 gousse d'ail

fromage en portion ( 2 à 3)

1 poignée de fromage

2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge

Etapes de réalisation

Commencez par préparer la farce:



- Faites revenir la viande hachée dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile pour lui donner une belle couleur.

- Ajoutez l'ail, le sel et le cumin, et laissez bien cuire.

- Frire les cube de pommes de terre dans une huile bien chaude, et égoutter sur du papier absorbant.

_ Saler à la fin de la cuisson.

- Assez les oeufs dans un large saladier, et les fouettez un peu.

- Ajoutez les fromages, un peu de sel et de poivre noir.

- Ensuite on ajoute les cube de pommes de terre frites.

- On met un fond d'huile dans une poele à fond épais de presque 22cm, laissez bien chauffer puis baisser le feu.

- Versez dedans la moitié du mélange oeuf et frites.

- Garnissez avec la viande hachée, puis couvrez avec la seconde couche de oeuf et frite.

- Laissez bien cuire sur feu bien doux, quand la première surface est cuite, on la tourne pour cuire sur le grand coté.

