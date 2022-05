Fsd/Bj suspend ses activités dans Yaw à Thiès

Les dégâts collatéraux engendrés par les investitures font rage dans la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). En effet, le Fsd/Bj du département de Thiès a suspendu toutes ses activités dans la coalition Yewwi Askan Wi, pour y voir plus clair. C’est ce qu’a annoncé Matar Fall coordonnateur départemental adjoint du Fsd/Bj et coordonnateur adjoint de la coalition Yewwi Askan Wi de Notto Diobass, qui faisait face à la presse.



A l’en croire, personne n’a compris ce qui s’est passé avec les investitures, et qui dégage un parfum de trahison. «Yewwi Askan wi répondait à des principes, sur la base d’une charte qui stipule que tout doit être discuté, même si des leaders ont eu le privilège d’être désignés pour établir des listes. Ainsi, il était plus respectueux d’informer certains leaders comme Cheikh Bamba Dièye, secrétaire général du Fsd/Bj», dit-il. Il s’y ajoute la nécessité de partager les modalités des choix des candidats à la députation, pour que nul n’en ignore. Mais, se désole-t-il, rien de clair n’a été fait.

L'As