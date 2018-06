Fuites au Bac 2017 : Les auteurs présumés jugés aujourd’hui

Le procès des auteurs présumés des fuites au Bac 2017 reprend aujourd’hui au Tribunal correctionnel de Dakar. Une quarantaine de personnes dont des fonctionnaires, élèves et des étudiants seront jugés pour association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d’avantages matériels indus, blanchiment et complicité.



Ouverte une première fois le 24 mai 2018, l’audience avait été renvoyée pour la comparution des prévenus qui avaient bénéficié à l’instruction d'une mise en liberté provisoire. Vu le nombre de personnes impliquées dans cette affaire, le procès se tiendra en audience spéciale.











