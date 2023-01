Fulani Awards: Coura Sow, présentatrice de "Pottital" sur Leral TV, parmi les nominées

Leral, à travers une de ses animatrices, est sur la liste des nominés du Fulani Awards. Mme Coura Sow, présentatrice de Pottital sur Leral TV, est inscrite dans la catégorie "meilleures animatrices Pular". Ce n’est pas étonnant pour ceux qui suivent cette dame dans son émission Pottital. La talentueuse Coura reste l’une des plus influentes et les plus suivies de l’espace audiovisuel sénégalais. Brave et dégourdie, elle présente depuis son arrivée à Leral TV des émissions de haute facture avec ses invités.



Coura et son co-animateur Chérif Wane développent une complicité frappante sur le plateau de télé. Leur belle et valeureuse image ne laisse personne indifférente. Ce « couple » priorise le travail d’équipe. Parlant un poular châtié, ce duo d’excellence traite des sujets d’actualité avec subtilité. Ainsi, ils accrochent les téléspectateurs de Leral TV.



Leral, sur le chemin de l’excellence, est très satisfaite de cette reconnaissance faite à un de ses dynamiques éléments. L’administration et les collègues de travail félicitent de manière chaleureuse Coura Sow, tout en lui souhaitant d’autres sacres.

Bravo Coura !!!