Fusion Caisse de Sécurité Sociale et Ipres: Racine Sy casque 6 milliards 500millions F CFA pour un logiciel qui ne marche pas Après les Impôts et domaines, Leral a fouillé les cafards de la Caisse de Sécurité Sociale et de l'Institution de Prévoyance retraite du Sénégal et cela ne sent pas bon du tout. En effet, le PCA Mamadou Racine Sy a casqué six milliards 500 millions F CFA pour la fusion des deux entités, pour l'installation d'un logiciel qui ne marche toujours pas.

« Nous n’avons plus le choix. Quand nous avons un même système d’information, une même base de données, un recouvrement unique, un paiement unique et un numéro d’immatriculation unique, je pense que la fusion est déjà faite", avait déclaré le PCA Mamadou Racine Sy lors de la fusion des deux entités.



Logiciel à 6milliards 500 millions F CFA à CATALYST Group





Depuis la fusion qui ne date pas d'hier, le logiciel que devait monter CATALYST GROUP ne marche toujours pas. Le scandale avait même été annoncé à l'OFNAC, mais jusque là, rien. Les conséquences sont nombreuses. "La Poste ne peut plus payer les pensions car elle est endettée. A chaque payement, elle demande 600 francs CFA et si l'argent rentre, c'est le Trésor qui est obligé de payer les pensions. Les retraités qui sont logés à la Poste ne perçoivent plus à temps leur argent", renseigne la source de Leral.



Les cachets et autres dossiers dans le véhicule





Ce qui est insolite selon la source de Leral, Le Pca qui ne travaille que le soir est le maître à bord. "Les directeurs généraux de la Caisse de Sécurité Sociale et de l'Ipres ne signent rien du tout. Même un chèque de cinq cent mille est signé par Mamadou racine Sy. D'ailleurs, dans son véhicule, tout y est car on le sollicite n'importe où: cachets, dossiers, etc.", s'indigne notre interlocuteur.



Leral reviendra prochainement sur le "Tong-tong" des terrains de l'Institution et autres cafards enfouis dans les placards.







