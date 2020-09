Futur vaccin contre le coronavirus: Les pays africains veulent au moins 220 millions de doses Au moment où la course à la découverte de vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19 se poursuit, les pays africains s'engagent dans une initiative novatrice, qui vise à obtenir pour le continent au moins 220 millions de doses de Covax, ce futur vaccin contre la Covid-19, une fois qu'il aura été homologué et approuvé.

Les 54 pays du continent ont tous exprimé leur intérêt pour la Covax, une initiative mondiale qui est codirigée par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (en anglais Coalition for epidemic preparedness innovations, Cepi), Gavi, l'Alliance pour les vaccins (Gavi) et l'Organisation mondiale de la Santé (Oms).



Les partenaires collaborent avec les gouvernements et les fabricants, afin d'acheter suffisamment de doses de vaccins pour protéger les populations les plus vulnérables du continent. À travers la plateforme Covax coordonnée par Gavi, l'initiative vise à garantir l'accès du vaccin à tous : les pays à revenu élevé et moyen qui autofinanceront leur propre participation, et les pays à revenu moyen inférieur et faible qui verront leur participation soutenue par la garantie de marché de Covax.



Selon "Libération online", huit pays d'Afrique ont accepté d'autofinancer leurs doses de vaccins par le biais de la plateforme Covax. Cette manifestation d'intérêt se traduira par des engagements contractuels à se joindre à l'initiative d'ici le 18 septembre, et les paiements initiaux devront être effectués au plus tard le 9 octobre 2020.



En outre, 46 pays d'Afrique sont éligibles à l'instrument de financement, le Covax Amc, qui a collecté environ 700 millions de dollars Us sur un objectif initial de 2 milliards de dollars Us de fonds de démarrage provenant de pays donateurs à revenu élevé, ainsi que du secteur privé et de philanthropes d'ici la fin de 2020.



