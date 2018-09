GFM: You offre un pot de départ à Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop

Lundi 3 Septembre 2018 à 10:27

Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop seront à l’honneur, aujourd’hui. Selon l'As, leur employeur, Youssou Ndour ainsi que, le personnel du Groupe futurs médias ont prévu de les offrir un pot de départ. La cérémonie est prévue, aujourd’hui, à 16 heures dans les locaux de la télévision, Tfm aux Almadies.



Démissionnaires, il y a quelques jours du Groupe Futurs médias où ils occupaient respectivement, le poste de directeur général de Gfm et de directeur de la radio Rfm. Quinze ans durant, ces deux figures emblématiques du paysage médiatique sénégalais ont hissé le groupe du chanteur planétaire dans le peloton de tête des organes de presse.

