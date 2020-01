GFM: Youssou Ndour recrute le doyen Mame Less Camara et le nomme Directeur de la TFM

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020

Le Président de la Conseil d’Administration de Groupe Futurs médias Youssou Ndour vient de recruter une grosse pointure des médias. Et pas des moindres. Il s’agit du doyen de la presse sénégalaise, Mame Less Camara. Ce dernier, dont la nomination s’est faite dans une totale discrétion, a été installé ce mardi dans ses fonctions de Directeur de la rédaction de la Tfm. « C’est une manière d’apporter un souffle nouveau au niveau de l’information à la Tfm, d’innover sur le contenu de l’information et avoir une longueur d’avance sur les autres », a commenté Birame Ndour, Directeur général du Groupe.



Mame Less Camara, très honoré par cette nomination, a fait montre de toute son humilité. « Je viens m’insérer dans une équipe qui gagne déjà. Je viens pour apprendre et apporter mon expérience », a-t-il dit.

