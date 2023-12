Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici GREEN AWADRS 2023 : Paule Kadja Traoré, journaliste, spécialisée en Environnement, couronnée Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Décembre 2023 à 14:46 | | 0 commentaire(s)| Notre consœur Paule Kadja Traoré à travers son émission intitulée « Samm Sunu Alam » a été a été couronnée, ce vendredi au Green Awards 2023. L'événement, orchestré par le dynamique promoteur environnementaliste Pape Kabirou Mbodji, également PDG du Groupe Calebasse Consulting dédié aux acteurs et experts de l'environnement, a brillé de mille feux.

Cette neuvième édition n'était pas seulement une célébration, mais une déclaration audacieuse de pérennité. Pape Kabirou Mbodji, fervent défenseur de la nature, affirme que célébrer ces hommes et femmes dévoués à la protection de notre environnement est un appel vibrant à la population. Il souhaite inspirer chacun à suivre leur exemple et à s'engager activement dans la sauvegarde de notre planète.



Le choix de cette année n'a rien d'un hasard. Pape Kabirou Mbodji explique que la mise en avant des politiques gouvernementales axées sur la création d'emplois verts pour contrer l'émigration clandestine était une décision délibérée. En tant que jeune leader, il est convaincu que nous avons le devoir de prodiguer des conseils avisés pour assurer la survie de notre continent. Les lauréats des Green Awards sont la preuve tangible que rester chez soi peut être gratifiant, permettant non seulement de prospérer grâce à l'économie verte, mais aussi de créer des emplois verts significatifs. Plus de quinze acteurs de l'environnement ont été honorés pour leurs contributions exceptionnelles.



En rappel, Pape Kabirou Mbodji est le cerveau derrière d'autres initiatives d'envergure telles que le Forum national du sel, le Forum des métiers du pétrole et du gaz, le Forum national de l'aquaculture, et la Maison de l'Environnement. Son engagement inébranlable envers la préservation de notre planète se manifeste à travers ces initiatives diverses et novatrices. La victoire de « Samm Sunu Alam » aux Green Awards 2023 n'est pas seulement un honneur individuel, mais une reconnaissance éclatante du pouvoir de l'information et de la sensibilisation pour façonner un avenir plus vert.







