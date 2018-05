Gabriel Macht (Suits) à Cannes avant le mariage royal de Meghan Markle

Sur son chemin pour assister au mariage royal de son amie Meghan Markle, ce 19 mai, l'acteur de la série "Suits" a fait un rapide stop par la Côte d'Azur et le gala de l'amfAR.



Répétition en smoking à J-2 du mariage royal ! Ce 17 mai 2018, Gabriel Macht figurait parmi les invités de l'incontournable gala de l'amfAR qui se tient chaque année en marge du Festival de Cannes. Un rapide stop sur la Côte d'Azur avant de rejoindre l'Angleterre.



Accompagné de son épouse, l'actrice australienne Jacinda Barrett, le comédien a activement pris part à la vente aux enchères organisée à l'hôtel du Cap-Eden-Roc afin de récolter des fonds en faveur de la recherche sur le sida. Mais il semblerait que l'acteur de 46 ans et sa compagne ne s'attardent pas dans le sud de la France puisqu'ils sont attendus, ce samedi 19 mai au château de Windsor, pour les noces de son amie Meghan Markle.



Gabriel Macht et la fiancée du prince Harry se sont rencontrés sur le tournage de la série Suits dans laquelle il incarne Harvey Specter. Et si la jeune femme a quitté son personnage de Rachel Zane pour se consacrer à son rôle de membre de la famille royale, ça ne l'a pas empêchée de convier son ami et partenaire de répliques de l'autre côté de l'Atlantique pour assister à ce qui s'annonce comme le mariage de l'année. À défaut d'être accompagnée par son père, Meghan Markle pourra compter sur le soutien de deux autres acteurs de la série américaine : Patrick J. Adams, qui joue son mari, et Sarah Rafferty.



