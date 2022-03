Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gabrielle Kane, féministe – D’où sort cette jeune militante si engagée pour les droits des femmes ? Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Mars 2022 à 00:46 | | 0 commentaire(s)| C’est les réseaux sociaux qu’elle apparaît le plus. Mais à l’occasion du 8 mars, journée internationale sur les droits des femmes, elle a été l’invitée d’un grand organe de presse de la place, où elle s’est exprimée avec beaucoup de talent. Gabrielle Kane ne manque pas de verve ni d’arguments. Mais, elle est jeune et véritablement inconnue du grand public même si elle s’exprime comme une femme d’expérience.

Qui est-elle ? D’où vient-elle ? C’est ce que les Sénégalais cherchent à savoir, surtout depuis qu’elle a dénoncé une injustice contre une fille de 18 ans et qu’elle fait l’objet d’une plainte pour diffusion de données à caractère personnelle. Elle a, en effet, révélé qu’un homme « important » s’est permis d’épouser une jeune fille de 18 ans, a consommé le mariage avant de la répudier dès le lendemain sous le prétexte que cette dernière n’était pas vierge. Son combat pour les droits des femmes dérange une certaine nomenklatura mais, ce qui agace le plus certains, c’est son apparition soudaine dans le paysage médiatique alors qu’elle était jusque-là inconnue au bataillon.



Dakarposte vous promet d’y revenir plus amplement avec des détails.



