Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gagganti ko - ALBUM - MBALAX ( Youssou Ndour ) Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 17:14 | | 0 commentaire(s)| Dans la vie, un couple vit des hauts et des bas, des moments de bonheur, de joie, des moments de partage et il arrive également que la relation traverse des secousses, des moments de doute, des périodes d’incompréhensions. Eh oui, la vie de couple n’est point et ne peut guère être ce long fleuve tranquille de jouissance. Au sein du couple, apprenons à aimer au-delà des qualités et entraidons-nous, épaulons-nous, comprenons-nous. Chaque personne dans le couple sera le bouclier, le socle et la forteresse de l’autre. Le couple est une école « miroir d’expériences utiles » où les expériences de l’un constitueront le livre d’apprentissage de l’autre. Et Vice Versa ! A condition que chacun fasse preuve de dépassement, et que chacun dans le couple puisse élever l’autre vers l’idéal commun. Gàggantiko est un appel à tout un chacun dans le couple pour une introspection. Et à y voir de plus près, c’est à travers cette introspection « positive » que jaillira les recettes pour mieux préparer l’avenir.



PAROLE :

Ba ñu la koy jox , xam ul dara ;

Bu la séen ée , daw gatandu la,

Ay waajur ëm, da ñoo am oon yaakaar ci yaw

Jamono y dox , jafejafe am , sëytaane ñëw

Bu ko dóor , bu ko saaga , bu ko xas , bu ko wax lu ñaaw

Delloo l sa xel , ca ginnaaw, te muñ ël ko;



Ba ñu la koy may , xam ul dara ; ;

Bu la séen ée , daw laxasu la,

Ay waajur ëm, da ñoo am oon yaakaar ci yaw

jamono dox , jafejafe am , sëytaane ñëw

Bu ko dóor , bu ko saaga , bu ko xas , bu ko wax lu ñaaw

Delloo l sa xel , ca ginnaaw , bu ko souffrir loo;

Xool al ci ay , waajur ëm , bu ko joy loo



Bu juum ee gagganti ko

Bu juum ee gagganti ko

Bu juum ee gagganti ko

Bu juum ee gagganti ko



Bu ko dòor , bu ko saaga , bu ko xas,

bu ko wakh lu ñaaw

Bu yënggël ée daal , ba sa xol fees , génn ël nga dem

Bu fa toog yaw, di raak ak moom , sàmm al sa cér

Woo ko , waxtaan ak moom , té muñël ko



Bu juum ee gagganti ko

Bu juum ee gagganti ko

Bu juum ee gagganti ko

Bu juum ee gagganti ko



Yaw tam , bul forcer , deel négocier

Ndaw sii , bul teg deal , bul planifier

Te bu am ee , lu fi leer ul , nga clarifier

coow li , bu déborder , nga pacifier

Yaw daal , bul forcer , deel négocier

Ndaw sii , bul teg deal , bul planifier

Te bu am ee , lu fi leer ul , nga clarifier

coow li , bu déborder , nga pacifier

wa waaw

jaajëf , di na tax , xale wone jom

waaw góor, di na tax , xale yokk jom

di ko won sa jom , moo koy dolli jom

jom jom jom rek , dara lu dul jom



yërëmal ma ko

momit mou wégal ma laa

nax ko neex al ma ko

moomit mu xam ko



Accueil Envoyer à un ami Partager