Gambie : la COVID-19 en hausse, le couvre-feu prolongé de 21 jours, les lieux de culte ouverts, les écoles restent fermées Décrétés le 5 août dernier pour une durée de 21 jours, l’Etat d’urgence et le couvre-feu en Gambie sont arrivés à expiration le jeudi 27 août 2020. Dans la même journée, le chef de l’Etat, Adama Barrow, a signé une ordonnance pour leur prolongation…

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Août 2020 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Avec de nouvelles mesures prises notamment l’autorisation est accordée d’ouvrir les mosquées, mais les écoles restent fermées sauf pour des besoins de gestion administrative.



Au même moment, les cas de contamination au coronavirus flambent. Le bulletin d’information sanitaire publié ce vendredi par les autorités gambiennes a fait état de 54 cas nouveaux cas de contamination sur un total de 218 tests avec 3 décès.



Ainsi le pays compte à partir d’hier, 2797 cas confirmés et un total de 96 morts. Les cas de guérison s’élèvent à 743 et un nombre de 1958 cas actifs.

Avec « Le Quotidien »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos